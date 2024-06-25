Как не влипнуть в неприятности на таможне: Гражданам Молдовы сообщили, для каких товаров, ввозимых в страну, предусмотрены ограничения по количеству и объёму — новые правила

Сигареты, алкоголь и духи: гражданам Молдовы сообщили, для каких товаров, ввозимых в страну, предусмотрены ограничения по количеству и объёму.
Физические лица имеют право ввозить в страну товары стоимостью до 150 евро без уплаты таможенных пошлин.
В данную категорию не входят нижеперечисленные товары, приобретённые в интернет-магазинах:
— табачные изделия:
— 40 сигарет;
— 40 табачных стиков для устройств;
— 25 сигар;
— 10 сигарилл;
— 50 граммов курительного табака;
— спирт и алкогольные напитки:
— дистиллированные и алкогольные напитки с концентрацией спирта более 22 об. %;
— спирт этиловый неденатурированный с объемной долей 80% и более — 1 литр;
— дистиллированные и алкогольные напитки, аперитивы на основе вина или спирта, тафия, саке или аналогичные напитки с концентрацией спирта не более 22 об. %;
— игристые вина, ликеры — 1 литр;
— неигристые вина — 2 литра;
— духи — 50 мл или туалетная вода — 250 мл.