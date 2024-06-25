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Как не влипнуть в неприятности на таможне: Гражданам Молдовы сообщили, для каких товаров, ввозимых в страну, предусмотрены ограничения по количеству и объёму — новые правила

Физические лица имеют право ввозить в страну товары стоимостью до 150 евро без уплаты таможенных пошлин.

Сигареты, алкоголь и духи: гражданам Молдовы сообщили, для каких товаров, ввозимых в страну, предусмотрены ограничения по количеству и объёму.

Физические лица имеют право ввозить в страну товары стоимостью до 150 евро без уплаты таможенных пошлин.

В данную категорию не входят нижеперечисленные товары, приобретённые в интернет-магазинах:

— табачные изделия:

— 40 сигарет;

— 40 табачных стиков для устройств;

— 25 сигар;

— 10 сигарилл;

— 50 граммов курительного табака;

— спирт и алкогольные напитки:

— дистиллированные и алкогольные напитки с концентрацией спирта более 22 об. %;

— спирт этиловый неденатурированный с объемной долей 80% и более — 1 литр;

— дистиллированные и алкогольные напитки, аперитивы на основе вина или спирта, тафия, саке или аналогичные напитки с концентрацией спирта не более 22 об. %;

— игристые вина, ликеры — 1 литр;

— неигристые вина — 2 литра;

— духи — 50 мл или туалетная вода — 250 мл.

таможня