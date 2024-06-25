Лучшего сельского акима из ЗКО оштрафовали за пьянство

Об этом рассказали жители данного сельского округа, обратившись к правозащитнику и представителю Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Бауыржану Ахметжану. По их словам, ночью 1 июня Орынбек Насимуллин разгуливал по посёлку в нетрезвом состоянии. На место приехали аким района Талгат Шакиров и прокурор. К слову, в 2022 году Орынбек Насимуллин был признан лучшим сельским акимом..