Лучшего сельского акима из ЗКО оштрафовали за пьянство

Об этом рассказали жители данного сельского округа, обратившись к правозащитнику и представителю Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» Бауыржану Ахметжану. По их словам, ночью 1 июня Орынбек Насимуллин разгуливал по посёлку в нетрезвом состоянии. На место приехали аким района Талгат Шакиров и прокурор. К слову, в 2022 году Орынбек Насимуллин был признан лучшим сельским акимом..
В отношении акима был составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». Его оштрафовали на пять МРП (18 460 тенге)..
«Мы также направили запрос в департамент агентства по делам государственной службы и попросили привлечь его к дисциплинарной ответственности. Сам аким в своё оправдание сказал, что дома пил пиво. На улице послышался шум и он вышел посмотреть», — сообщил Бауыржан Ахметжан.
20 июня и.о. акима Таскалинского района вынес предупреждение Орынбеку Насимуллину.