Что можно и нельзя делать в день Петра Солнцеворота 25 июня, который называют Запоздалый Капустник

Православная церковь 25 июня вспоминает святого Петра Афонского. В народе принято отмечать день Петра Солнцеворота. Считается, что с указанного дня дни становятся короче, а ночи длиннее. Однако существует еще одно название — Запоздалый Капустник. Все дело в том, что с 25 июня высаживали капусту.
Что нельзя делать 25 июня
Не следует надевать одежду темного цвета. Считается, что это может спровоцировать черную полосу в жизни. В день Петра Солнцеворота никогда не покупали корову. Предки верили, что со скотиной может случится что-то плохое. Кроме того, 25 июня нельзя косить траву, так как можно потерять здоровье и благополучие.
Что можно делать 25 июня
По традиции, 25 июня было принято ходить на рыбалку и готовить рыбные блюда. Также с указанного дня высаживали капусту. А еще в день Петра Солнцеворота всегда загадывали желание, так как оно всегда сбывается.
Согласно приметам, туман и большое количество росы указывает на хорошую погоду. Млечный путь, который виден на небе в ночное время, говорит про жару. Про дожди предупреждают стрижи, летающие низко.