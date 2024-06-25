Что можно и нельзя делать в день Петра Солнцеворота 25 июня, который называют Запоздалый Капустник

Не следует надевать одежду темного цвета. Считается, что это может спровоцировать черную полосу в жизни. В день Петра Солнцеворота никогда не покупали корову. Предки верили, что со скотиной может случится что-то плохое. Кроме того, 25 июня нельзя косить траву, так как можно потерять здоровье и благополучие.