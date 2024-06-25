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13-летней девочке сделали аборт в Северном Казахстане

В прошлом году в Северо-Казахстанской области подростки сделали 14 абортов. В одном случае беременность прервали 13-летней девочке.

Еще одна девочка в том же возрасте стала мамой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Всего в регионе проживает больше 116 тысяч женщин фертильного возраста от 15 до 49 лет. 2880 женщин состоят на диспансерном учете по вынашиванию беременности. Из них 52 процента страдают разными экстрагенитальными патологиями.

А 25 женщин врачи наблюдают «в ручном режиме», так как беременность им и вовсе противопоказана. Как рассказала главный внештатный акушер-гинеколог управления здравоохранения области Елена Калюжная, все беременные состоят на учете в медицинских учреждениях региона.

«Подростков-девочек в области мы наблюдаем 10 950. Четыре процента страдают тяжелыми экстрагенитальными патологиями. Все состоят на учете. Большую роль уделяем разъяснению вреда ранней беременности. Проводим беседы и даже выдаем средства контрацепции бесплатно в молодежных центрах. К сожалению, в этом году четыре девочки-подростка уже сделали медицинский аборт», — сообщила Калюжная.

Всего в области работает 18 кабинетов планирования семьи, то есть при каждой поликлинике. Туда бесплатно может обратиться любая женщина, чтобы получить консультацию, а некоторым даже выдадут контрацептивы. Также на территории области существует анонимный телефон доверия 8−800−080−81−50. За 5 месяцев на него обратились 114 человек.

медицина