13-летней девочке сделали аборт в Северном Казахстане

Всего в области работает 18 кабинетов планирования семьи, то есть при каждой поликлинике. Туда бесплатно может обратиться любая женщина, чтобы получить консультацию, а некоторым даже выдадут контрацептивы. Также на территории области существует анонимный телефон доверия 8−800−080−81−50. За 5 месяцев на него обратились 114 человек.