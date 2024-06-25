Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 25 июня

Девять дней в Хабаровском крае ищут пропавшего вахтовика. Он ушел в лес и обратно так и не вернулся. Мужчину искали коллеги, потом к делу подключилась полиция и спасатели МЧС. Результатов пока нет. Не видны и следы исчезнувшего. Где он может находиться — нет никакого понимания.