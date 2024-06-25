Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 25 июня

Жители Магадана несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу, организованному около памятника Святителя Иннокентия перед Свято-Троицким собором. Его посвятили жертвам страшного теракта в Севастополе, в котором погибла и юная жительница региона. Восьмилетняя дочь заммэра города приехала на отдых с мамой и папой. Родителям чудом удалось спастись, а вот Софии — нет.
Девять дней в Хабаровском крае ищут пропавшего вахтовика. Он ушел в лес и обратно так и не вернулся. Мужчину искали коллеги, потом к делу подключилась полиция и спасатели МЧС. Результатов пока нет. Не видны и следы исчезнувшего. Где он может находиться — нет никакого понимания.
В Хабаровском крае решили проблему с нехваткой инсулина. Препарат не могли получить даже те, кому он положен бесплатно. Вмешаться пришлось врио губернатора региона Дмитрию Демешину, который получил исправить ситуацию в кратчайшие сроки.