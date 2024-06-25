Пусть заставит людей в белых костюмчиках кидать грунт: Демешин анонсировал визит в город Юности

Глава региона планирует лично осмотреть несколько проблемных объектов.
«Поручил завершить строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре, которую так долго ждут горожане, к 1 сентября этого года. Чтобы уложиться в срок, надо дополнительно привлечь рабочих и нарастить темпы», — сообщил в своем тг-канале Демешин.
Глава региона поручил Министерству строительства и администрации города активизировать работу во взаимодействии с подрядчиком. Как выполняются задачи и идут дела Демешин лично проверит 26 июня.
«Заеду и на другие объекты, о которых мне в соцсетях пишут комсомольчане. Вопросов приходит много», — подчеркнул врио губернатора.
Итоги поездки он озвучит в своих аккаунтах.
Эксперты отмечают, что Дмитрий Демешин продолжает рассказывать и показывать жителям через свои соцсети и региональные СМИ что происходит в кулуарах власти и как решаются проблемы региона. Для него как хозяйственника крайне важно реально решать проблемы, а не создавать видимость их решения. Именно поэтому подобные поручения как на сегодняшнем Президиуме Правительства крайне показательны с точки зрения отношения врио к проблемам края.