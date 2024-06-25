Пусть заставит людей в белых костюмчиках кидать грунт: Демешин анонсировал визит в город Юности

Эксперты отмечают, что Дмитрий Демешин продолжает рассказывать и показывать жителям через свои соцсети и региональные СМИ что происходит в кулуарах власти и как решаются проблемы региона. Для него как хозяйственника крайне важно реально решать проблемы, а не создавать видимость их решения. Именно поэтому подобные поручения как на сегодняшнем Президиуме Правительства крайне показательны с точки зрения отношения врио к проблемам края.