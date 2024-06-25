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Первый форум для участников СВО и их семей прошел в Хабаровском крае

Участникам рассказали о вакансиях и трудовой адаптации.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошел первый форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей. Его организовали в городском дворце культуры, сообщает краевое правительство. По нацпроекту «Демография» военные могут бесплатно пройти обучение или дополнительное профобразование. А для их семей предусмотрены скидки в вузах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В форуме приняли участие около 20 работодателей из Хабаровского края. Они предложили различные варианты работы. Центр занятости представил больше тысячи вакансий, самыми востребованными направлениями стали программирование, юриспруденция, графический дизайн и психология. Участники форума пообщались с представителями компаний и задали им интересующие вопросы.

Военный Владимир Константинов в конце лета получит квалификацию водителя категории С. На форум он пришел, чтобы узнать, нужны ли работодателям кадры в этой области. Мужчину зачислили в резерв РЖД.

Также на форуме были организованы мастер-классы и консультации психологов, а подростки смогли пройти тесты по профориентации.