Первый форум для участников СВО и их семей прошел в Хабаровском крае

В Хабаровске прошел первый форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей. Его организовали в городском дворце культуры, сообщает краевое правительство. По нацпроекту «Демография» военные могут бесплатно пройти обучение или дополнительное профобразование. А для их семей предусмотрены скидки в вузах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".