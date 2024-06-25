В Красноярске будут судить бывшего замминистра экологии

В Красноярске будут судить бывшего заместителя министра экологии и рационального природопользования Игоря Варфоломеева. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре, в марте 2018 года гендиректор ООО «КРК» обратился к замминистра с просьбой помочь победить в конкурсе по отбору левобережного регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Чиновник согласился и разными способами избавился от двух других конкурентов компании, заявившихся на торги, обеспечив победу. В августе министерство заключило с компанией соглашение сроком на 10 лет.
Преступную схему выявили сотрудники УФСБ. Вину экс-чиновник не признал. В ближайшее время материалы уголовного дела утвердят в прокуратуре и направят в суд.
Ранее сообщалось о том, что золотодобывающую компанию в Красноярском крае оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.