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30-градусная жара и гроза будут в Новосибирске 25 июня

В городе снова пройдет дождь с громом.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 39% 754 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 25 июня, в Новосибирске по-прежнему будет стоять жара: ночью +19…+21 градус, днем до +32…+34. Но к вечеру над городом снова соберутся тучи.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Юго-восточный ветер подует со скоростью до 6−11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области температура поднимется ночью до +16…+21, а днем потеплеет до +29…+34. Местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы.