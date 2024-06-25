30-градусная жара и гроза будут в Новосибирске 25 июня

Во вторник, 25 июня, в Новосибирске по-прежнему будет стоять жара: ночью +19…+21 градус, днем до +32…+34. Но к вечеру над городом снова соберутся тучи.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Юго-восточный ветер подует со скоростью до 6−11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области температура поднимется ночью до +16…+21, а днем потеплеет до +29…+34. Местами переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы.