«Ногу даже не посмотрел»: в Новосибирске опубликовали рейтинг худших детских травмпунктов

Новосибирцы поделились своим опытом посещения детских травмпунктов, оставив гневные отзывы на сервисе 2ГИС. Большинство жалоб касаются непрофессионализма врачей и неуважительного отношения к детям. Издание АиФ-Новосибирск опубликовало рейтинг медучреждений.



Первое место в списке худших травмпунктов занял травмпункт ГБУЗ Городской клинической поликлиники № 22 на улице Зорге, 47/1. Новосибирцы оценили его в 1,8 звезды из пяти. Один из комментаторов рассказал, что врач даже не осмотрел его сына, поставил неправильный диагноз и проявил «ужасное отношение». Другой пациент поделился, что после укуса собаки в этом травмпункте ему только протерли рану спиртом и отправили домой. В итоге у мужчины началось заражение, и ему пришлось обращаться в платную хирургию.



Травмпункт ГБУЗ Искитимской центральной городской больницы на Пушкина, 52 к6, получил оценку 2,2 звезды. Родители жалуются на антисанитарные условия и нежелание медиков брать на себя ответственность за здоровье детей. Например, один из комментаторов рассказал, что после посещения врача его сына вырвало, но медицинские работники даже не потрудились убрать рвоту.

