«Ногу даже не посмотрел»: в Новосибирске опубликовали рейтинг худших детских травмпунктов

Новосибирцы поделились своим опытом посещения детских травмпунктов, оставив гневные отзывы на сервисе 2ГИС. Большинство жалоб касаются непрофессионализма врачей и неуважительного отношения к детям. Издание АиФ-Новосибирск опубликовало рейтинг медучреждений.
Первое место в списке худших травмпунктов занял травмпункт ГБУЗ Городской клинической поликлиники № 22 на улице Зорге, 47/1. Новосибирцы оценили его в 1,8 звезды из пяти. Один из комментаторов рассказал, что врач даже не осмотрел его сына, поставил неправильный диагноз и проявил «ужасное отношение». Другой пациент поделился, что после укуса собаки в этом травмпункте ему только протерли рану спиртом и отправили домой. В итоге у мужчины началось заражение, и ему пришлось обращаться в платную хирургию.
Травмпункт ГБУЗ Искитимской центральной городской больницы на Пушкина, 52 к6, получил оценку 2,2 звезды. Родители жалуются на антисанитарные условия и нежелание медиков брать на себя ответственность за здоровье детей. Например, один из комментаторов рассказал, что после посещения врача его сына вырвало, но медицинские работники даже не потрудились убрать рвоту.
Травмпункт ГБУЗ Детской городской клинической больницы № 6 на улице Трикотажная, 31, получил оценку 2,7 звезды. Один из комментаторов поделился своей историей и рассказал, что в медучреждении «полная антисанитарная обстановка», а квалификация врача не внушает доверия.
Последнее место списка занял травмпункт Ленинского и Кировского районов на улице Сибиряков-Гвардейцев, 36. Он получил оценку 2,9 звезды. Большинство отметили, что здесь «работает всего один врач, огромные очереди». Одна из женщин рассказала, что приехала в травмпункт с сыном, которого сильно укусила собака, но им отказали в приеме, так как было уже поздно.