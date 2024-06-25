«Я готова умереть за Родину»: хабаровская журналистка о поездке на Донбасс

Майские праздники все проводят по-разному. Журналист ИА AmurMedia Любовь Ахремцова провела начало мая на Донбассе. О своем выборе, о том, что увидела на местах боевых действий, и многом другом Любовь рассказала нам по приезду.
— Что поехала «добывать» на Донбасс?
— С начала СВО я рассказываю о добровольческих отрядах, судьбах военнослужащих, о помощи волонтёров и общественников тем, кто находится в зоне специальной операции. Естественно, в первую очередь хотелось запечатлеть, в каком состоянии находятся населённые пункты и как живут люди. Было интересно пообщаться с бойцами из Хабаровска, которые защищают нас и нашу страну.
— Когда ты поняла, что тебе нужно ехать на Донбасс?
— Я патриот и считаю, что когда в стране происходит непростой период, нельзя оставаться в стороне. Давно хотела посетить зону СВО. Но судьба складывалась так, что не получалось осуществить свои планы. В мае месяце этого года представилась такая возможность. Моя личная история началась задолго до СВО. Майдан в 2013 изменил многое. Моя мама украинка, мы часто приезжали из Хабаровска к родственникам на Украину. Точные населенные пункты и имена называть не буду, в целях безопасности моих близких. В 2014 году не стало бабушки. Из-за сложившейся ситуации на Украине на похороны приехать не удалось. Я до сих пор не была на могиле, потому что пресекать границу и приезжать туда, где царят фашистские идеи, опасно для жизни. В 2014 году я была в Крыму, многое видела своими глазами. Помню, как люди радовались присоединению к России. Кто бы что ни говорил, это был выбор жителей полуострова. На каждом окне висели российские флаги, в каждом доме были портреты Владимира Путина. Мой знакомый, который всю жизнь живет в Ялте, сказал мне: «Люба, я надел белую рубашку, а жена красивое платье, мы взяли детей и пошли голосовать за Россию». Тогда я увидела и людей, которые бежали с Донбасса в Крым, чтобы спасти свои жизни. В России ребята моего возраста могли получать образование, строить карьеру, создавать семьи, а нашим ровесникам в тот момент приходилось искать безопасное место, чтобы не погибнуть от рук украинских националистов.
— Я никогда не забуду начало специальной операции. В соцсетях тут же стала оправлять сообщения двоюродной сестре. На тот момент связь у них еще была. Она сообщила, что сильно заболела и с ребенком находится в подвале. Рассказала, что еда быстро заканчивается и что они иногда поднимаются домой, чтобы набрать воды. Я просила приехать в Россию. Но возможности у них такой не предоставилось. Потом связь прервалась. С ужасом следила за новостями, украинские фашисты бомбили по мирным и жилым домам. К счастью, мои родственники остались живы и здоровы.
— Общаешься сейчас с родственниками?
— Нет. По разным причинам. Но одна из важных— не хочу подвергать людей опасности. Ведь если кто-то узнает, что родственники поддерживают связь с Россией, то украинские фашисты могут причинить большой вред.
— Ты говорила, что приняла христианство на Украине в 2008 году. Эта поездка имеет для тебя какое-то сакральное значение?
— Эту поездку запомню навсегда. Тогда я первый раз приехала на Украину. Познакомилась со многими родственниками. В первый день нашей поездки меня крестили. Для меня это значимое событие. Страшно осозновать, что украинские националисты идут против православия и пытаются уничтожить церковь.
— Вернемся к твоей поездке, есть места, которые хотела бы посетить в первую очередь и почему?
— В первую очередь хотела посетить Мариуполь. Мне было интересно посмотреть, что там происходит и как живут люди. Хочу сказать, что местные жители очень добродушные и с теплом принимают гостей из других российских городов. Надеюсь, что скоро выйдет моя заметка об этом городе и там я расскажу все подробности.
— Чего боялась больше всего, когда уезжала, и к чему готовилась?
— Я прекрасно понимала, куда еду, и что может случиться что угодно. Но страха не было. Прежде всего, я понимала, что нужно подготовиться. Поэтому записалась на бесплатные курсы «Оказание первой помощи в условиях боевых действий» (18+), которые проводит региональное отделение «Рокот». Эти занятия рассчитаны на бойцов, готовящихся к отправке в зону спецоперации, а также для всех желающих. Я часто бывала на занятиях и учениях «Рокота», но только в качестве журналиста. Теоретические знания у меня были, но когда дело дошло до практики, я начала волноваться. Хотелось достичь максимально высокого уровня, ведь от правильных действий зависит моя жизнь и жизни тех, кто рядом. К тому же, эти знания пригодятся и в повседневной жизни, ведь никто не застрахован от бытовых травм и аварий. Инструктор «Рокота», майор запаса армии ДНР Алёна А. все подробно объяснила и показала. Курсы дали мне не только знания, но и позволили познакомиться с замечательными людьми, которые искренне любят Родину.
— Была ли ты до этого в зоне боевых действий? Если да, то где?
— В зоне боевых действий я никогда не была, но опыт, полученный на учениях «Рокота», оказался бесценным. В любую погоду, будь то жара или холод, я бегала с камерой за бойцами, стараясь запечатлеть самые интересные моменты. На работе мне всегда доставались непростые темы: проблемы ЖКХ, режим ЧС из-за наводнений. Возможно, именно это помогло мне развить выдержку и умение работать в сложных условиях.
— Какие привилегии ты получишь, когда вернешься? И будут ли они?
— Никаких привилегий я не получу. Никогда не просила надбавок к зарплате или премий за освещение спецоперации. В журналистике уже давно, есть разные награды и благодарности от ведомств, организаций, но за спецоперацию никогда ничего не получала. Я отправилась в поездку за тысячи километров от Хабаровска, использовав свой отпуск и собственные средства. Самой большой наградой для меня стала реакция бойцов из Хабаровска, которые с горящими глазами подбегали ко мне, радуясь, что приехал человек с их малой родины. Как-то Владимир Путин сказал: «Скажу о журналистах, о военных корреспондентах. Я вижу в том числе и девушек на переднем крае функционируют, исполняют журналистский долг. Я дал указания руководителям основных каналов, их оттуда убрать. Зачем подвергать опасности женщин? Это к чему привело? Они взяли отпуск и поехали туда сами. Больше того, мне руководители каналов сказали, что они готовы уволится, но они туда все равно поедут». Такая же история и со мной. Подготовилась технически, взяла отпуск, собрала чемодан и поехала к нашим защитникам.
— Технические лайфхаки: что нужно из техники журналисту в зоне СВО и какие есть секретики по транспортировке?
— Естественно, журналист должен учитывать, что передвигаться нужно быстро, при этом соблюдать требования безопасности. Чем меньше техники — тем лучше. Если журналист отправляется в зону соприкосновения, то телефоны с хорошим разрешением. В тылу, конечно, можно позволить себе взять больше оборудования. Я вооружилась беззеркальным фотоаппаратом, штативами, жесткими дисками, картами памяти и петличками. Делала, как фотографии, так видео. Мне как женщине было тяжело носить все на себе. Часть техники лежало в рюкзаке, а часть в сумке, на плече.
— Не каждый мужчина поехал бы в горячую точку. Почему такая хрупкая девушка, как ты, решила приехать сюда? Что тебя сподвигло к этому?
— Мне было интересно увидеть все своими глазами, пообщаться с местными жителями и российскими бойцами. К сожалению, есть мужчины у которых нет патриотических чувств, которые сбежали в другие страны, чтобы не попасть под мобилизацию. Я никого не осуждаю и не учу жизни, но мне неприятно смотреть на мужчин, которые проявляют трусость, для меня это страшно.
— Если придется в руки брать оружие — не испугаешься?
— Думаю, что не испугаюсь. Я готова умереть за Родину. Считаю, что я и сейчас сражаюсь, только в информационном поле. Мое оружие— слово.
— Как отнеслась семья к твоему решению поехать на Донбасс?
— Семья, зная меня и мою политическую позицию, отреагировала спокойно. Естественно, переживали за меня. Моя семья — это не только родственники, но и команда ИА AmurMedia. Ребята помогали собраться к поездке, давали советы и поддерживали добрым словом.
— Поедешь еще раз?
— Да, я планирую отправиться на Донбасс. К сожалению, в первой поездке была ограничена по времени. Но мне удалось пообщаться с бойцами, привезти интервью и фоторепортажи, которые выйдет на сайте чуть позже.