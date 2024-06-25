«Я готова умереть за Родину»: хабаровская журналистка о поездке на Донбасс

— Я патриот и считаю, что когда в стране происходит непростой период, нельзя оставаться в стороне. Давно хотела посетить зону СВО. Но судьба складывалась так, что не получалось осуществить свои планы. В мае месяце этого года представилась такая возможность. Моя личная история началась задолго до СВО. Майдан в 2013 изменил многое. Моя мама украинка, мы часто приезжали из Хабаровска к родственникам на Украину. Точные населенные пункты и имена называть не буду, в целях безопасности моих близких. В 2014 году не стало бабушки. Из-за сложившейся ситуации на Украине на похороны приехать не удалось. Я до сих пор не была на могиле, потому что пресекать границу и приезжать туда, где царят фашистские идеи, опасно для жизни. В 2014 году я была в Крыму, многое видела своими глазами. Помню, как люди радовались присоединению к России. Кто бы что ни говорил, это был выбор жителей полуострова. На каждом окне висели российские флаги, в каждом доме были портреты Владимира Путина. Мой знакомый, который всю жизнь живет в Ялте, сказал мне: «Люба, я надел белую рубашку, а жена красивое платье, мы взяли детей и пошли голосовать за Россию». Тогда я увидела и людей, которые бежали с Донбасса в Крым, чтобы спасти свои жизни. В России ребята моего возраста могли получать образование, строить карьеру, создавать семьи, а нашим ровесникам в тот момент приходилось искать безопасное место, чтобы не погибнуть от рук украинских националистов.