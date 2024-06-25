Хабаровчан предупреждают об отклонении от расписания автобусов маршрутов № 18, 19, 22, 24, 56 и 81

В Хабаровске увеличивается интервал движения автобусов в связи с проведением дорожных работ на улице Целинной, на проспекте 60-летия Октября в районе Хабаровск-2 (от улицы Аэродромной до улицы Машинистов), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.