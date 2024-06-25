Хабаровчан предупреждают об отклонении от расписания автобусов маршрутов № 18, 19, 22, 24, 56 и 81

В Хабаровске увеличивается интервал движения автобусов в связи с проведением дорожных работ на улице Целинной, на проспекте 60-летия Октября в районе Хабаровск-2 (от улицы Аэродромной до улицы Машинистов), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В городском управлении транспорта просят жителей города учитывать информацию о затруднениях в движении общественного транспорта при планировании поездок в данном направлении.
Уточнить информацию о движении городских маршрутов пассажиры могут у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 (круглосуточно). Также, можно воспользоваться интернет-сайтом «Транспорт27.рф» или мобильным приложением «Go2bus».