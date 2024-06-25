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Об опасных гидрологических явлениях предупредили спасатели Приморья

Специалисты дали рекомендации на случай подтоплений.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье прогнозируются опасные гидрологические явления, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе ГУ МЧС Росии призвали следовать рекомендациям спасателей.

Как уточнили в Примгидромете, 25—26 июня из-за сильных дождей ожидается подъем уровня воды до отметок опасного гидрологического явления на реке Уссури у района Графское в Дальнереченске, на реке Большая Уссурка у Дальнереченска, на реке Малиновка у села Веденка. Специалисты не исключают, что пониженные места, дороги местного значения, отдельные хозяйственные объекты и сельхозугодия могут быть затоплены.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям потенциально затапливаемых районов провести превентивные мероприятия и соблюдать меры безопасности:

заранее уберите имущество с низких мест, освободите погреба от запасов в случае выхода воды; примите предупредительные меры — создайте уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; очистите ливневые и водосбросные канавы от мусора; закройте вентиляционные отверстия в подвальных помещениях для предотвращения поступления наружных поверхностных вод; подготовьте документы, ценности, запас воды, теплые вещи, лекарства на случай временного отселения из зоны подтопления; поднимите ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки; предусмотрите вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

Также в МЧС попросили не препятствовать и не мешать работе спасателей и представителей власти в случае проведения эвакуационных мероприятий.

«За невыполнение требований об эвакуации, гражданин может быть привлечен к административной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня в Приморье властвуют фронтальные разделы. Синоптики пообещали краю дожди, южный и юго-западный ветер, а также температуру воздуха до 20 градусов тепла.

МЧС