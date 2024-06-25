Об опасных гидрологических явлениях предупредили спасатели Приморья

В Приморье прогнозируются опасные гидрологические явления, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе ГУ МЧС Росии призвали следовать рекомендациям спасателей.
Как уточнили в Примгидромете,
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям потенциально затапливаемых районов провести превентивные мероприятия и соблюдать меры безопасности:
заранее уберите имущество с низких мест, освободите погреба от запасов в случае выхода воды; примите предупредительные меры — создайте уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; очистите ливневые и водосбросные канавы от мусора; закройте вентиляционные отверстия в подвальных помещениях для предотвращения поступления наружных поверхностных вод; подготовьте документы, ценности, запас воды, теплые вещи, лекарства на случай временного отселения из зоны подтопления; поднимите ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки; предусмотрите вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;
«За невыполнение требований об эвакуации, гражданин может быть привлечен к административной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, сегодня в Приморье властвуют фронтальные разделы. Синоптики пообещали краю дожди, южный и юго-западный ветер, а также температуру воздуха до 20 градусов тепла.