Об опасных гидрологических явлениях предупредили спасатели Приморья

заранее уберите имущество с низких мест, освободите погреба от запасов в случае выхода воды; примите предупредительные меры — создайте уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей; очистите ливневые и водосбросные канавы от мусора; закройте вентиляционные отверстия в подвальных помещениях для предотвращения поступления наружных поверхностных вод; подготовьте документы, ценности, запас воды, теплые вещи, лекарства на случай временного отселения из зоны подтопления; поднимите ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки; предусмотрите вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;