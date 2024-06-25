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В Хабаровском крае из-за паводка на Уссури закрылся погранпереход в Китай

Высокая вода препятствует движению парома Покровка — Жаохэ.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский филиал Росгранстроя уведомил, что с сегодняшнего дня, 25 августа, в Бикинском районе приостанавливается движение через пограничный пункт пропуска Покровка — Жаохэ. Это связано с повышением уровня воды в реке Уссури до критической отметки. Высокая вода мешает безопасно причаливать парому, перевозящему туристов и машины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В целях доставки оставшихся в КНР российских туристов 25 июня предусмотрен рейс последнего перед приостановкой движения парома. Паром из Жаохэ в Покровку отправится в 8:20 по пекинскому времени (10:20 по хабаровскому времени).

Второй пограничный переход Хабаровск — Фуюань продолжает свою работу в штатном режиме. Также в Росгранстрое уточнили, что дата возобновления пропуска через границу из Покровки в Жаохэ будет сообщена дополнительно.