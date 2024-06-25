Суд вернул Владивостоку три пионерских лагеря

В собственность администрации Владивостока вернулись три пионерских лагеря, попавших в частные руки в 90-х и начале 2000-х годов. Суд решил, что их приватизация нарушила законодательство и права жителей города, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В прокуратуру обратились жители города с жалобой на то, что проведенная приватизация нарушает их права на санаторно-курортное лечение и отдых.

Проведенная надзорным органом проверка показала, что в процессе перехода детских лагерей в частные руки было нарушено законодательство, после чего прокурор подал иск в Советский районный суд города.

На заседании 24 июня суд вернул городу сразу три лагеря. В муниципальную собственность вернулись «Прометей» и земельный участок под ним площадью шесть гектаров, который раньше принадлежал «Дальэнерго», 3,4 гектара земельного участка и имущественный комплекс бывшего пионерлагеря «Юный приморец», принадлежавшего «Владивостокской базе тралового и рыбного флота» и «Лесная Поляна» с 11,8 гектарами территории, который был в собственности производственного объединения «Строитель».