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Суд вернул Владивостоку три пионерских лагеря

Прокуратура доказала, что детские лагеря были приватизированы незаконно.

Источник: Комсомольская правда

В собственность администрации Владивостока вернулись три пионерских лагеря, попавших в частные руки в 90-х и начале 2000-х годов. Суд решил, что их приватизация нарушила законодательство и права жителей города, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В прокуратуру обратились жители города с жалобой на то, что проведенная приватизация нарушает их права на санаторно-курортное лечение и отдых.

Проведенная надзорным органом проверка показала, что в процессе перехода детских лагерей в частные руки было нарушено законодательство, после чего прокурор подал иск в Советский районный суд города.

На заседании 24 июня суд вернул городу сразу три лагеря. В муниципальную собственность вернулись «Прометей» и земельный участок под ним площадью шесть гектаров, который раньше принадлежал «Дальэнерго», 3,4 гектара земельного участка и имущественный комплекс бывшего пионерлагеря «Юный приморец», принадлежавшего «Владивостокской базе тралового и рыбного флота» и «Лесная Поляна» с 11,8 гектарами территории, который был в собственности производственного объединения «Строитель».

В последние годы суды активно возвращают в муниципальную и государственную собственность объекты, ранее перешедших в частные руки. К примеру, совсем недавно в краевую собственность вернулся расположенный во Владивостоке пляж «Юбилейный», ранее принадлежавший структурам бизнесмена Дмитрия Дремлюги.