Суд вернул Владивостоку три пионерских лагеря

В собственность администрации Владивостока вернулись три пионерских лагеря, попавших в частные руки в 90-х и начале 2000-х годов. Суд решил, что их приватизация нарушила законодательство и права жителей города, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В прокуратуру обратились жители города с жалобой на то, что проведенная приватизация нарушает их права на санаторно-курортное лечение и отдых.
Проведенная надзорным органом проверка показала, что в процессе перехода детских лагерей в частные руки было нарушено законодательство, после чего прокурор подал иск в Советский районный суд города.
В последние годы суды активно возвращают в муниципальную и государственную собственность объекты, ранее перешедших в частные руки. К примеру, совсем недавно в краевую собственность вернулся расположенный во Владивостоке пляж «Юбилейный», ранее принадлежавший структурам бизнесмена Дмитрия Дремлюги.