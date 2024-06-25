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Стал известен прогноз погоды на начало июля-2024 в Новосибирске

В Новосибирске изменился прогноз погоды на начало июля.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 39% 754 мм рт. ст. +28°
Источник: Сиб.фм

Жара задержится в регионе еще на несколько дней.

По данным Gismeteo, 1 июля в Новосибирске температура воздуха ожидается до +27 градусов, при этом возможны дожди и грозы.

Во вторник и среду воздух прогреется до +25 градусов, дожди и грозы сохранятся.

В четверг, 4 июля, похолодает до +23 градусов с дождями и грозами, однако уже в пятницу температура воздуха опять составит +26 градусов.

На выходных в Новосибирске будет прохладно — до +23 градусов, но тез осадков.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что стало известно, как Новосибирск отметит День Оби.