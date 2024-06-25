Стал известен прогноз погоды на начало июля-2024 в Новосибирске

Жара задержится в регионе еще на несколько дней.
По данным Gismeteo, 1 июля в Новосибирске температура воздуха ожидается до +27 градусов, при этом возможны дожди и грозы.
Во вторник и среду воздух прогреется до +25 градусов, дожди и грозы сохранятся.
В четверг, 4 июля, похолодает до +23 градусов с дождями и грозами, однако уже в пятницу температура воздуха опять составит +26 градусов.
На выходных в Новосибирске будет прохладно — до +23 градусов, но тез осадков.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что стало известно, как Новосибирск отметит День Оби.