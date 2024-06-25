В Новосибирске запустят дополнительные электрички в День города

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, 30 июня, в день празднования Дня города для жителей отдаленных микрорайонов будут запущены дополнительные электрички от станции «Новосибирск-Главный» с остановками «Центр», «Правая Обь» и «Речной вокзал», которые находятся у Михайловской набережной и парка «Арена».