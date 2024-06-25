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В Новосибирске рассказали, как город отметит первый День Оби

Новый праздник намечен на 27 июля.

Источник: Сиб.фм

В 2024 году в Новосибирске ввели новый праздник — День Оби. В календаре он занял 27 июля. О том, какие мероприятия ждут горожан и гостей городе порталу «МК в Новосибирске» рассказала начальник управления культуры мэрии Ирина Соловьёва.

По словам Ирины Сергеевны, при формировании праздничного дня смотрели за опытом других регионов — например, отмечается День Волги.

В Новосибирске цикл мероприятий объединили под одним общим названием «Обские фестивали» — они пройдут с июля по август и включат День реки (27 июля).

«Совместно с Комитетом по экологии мы начинаем формировать пул мероприятий, где совместим экологические акции и активный отдых. Праздник пока только создаётся, поэтому у нас с вами есть сейчас возможность придумать вместе, каким он станет», — рассказала начальник управления культуры.

Гости праздника будут иметь возможность хорошо отдохнуть и очистить берег реки Обь. Подробности организаторы сообщат позже.

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