В Новосибирске рассказали, как город отметит первый День Оби

«Совместно с Комитетом по экологии мы начинаем формировать пул мероприятий, где совместим экологические акции и активный отдых. Праздник пока только создаётся, поэтому у нас с вами есть сейчас возможность придумать вместе, каким он станет», — рассказала начальник управления культуры.