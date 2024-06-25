На прилавках красноярских уличных торговцев появилась клубника с юга края

В Красноярске начался сезон клубники с полей, которые находятся на юге края. Традиционно в город везут ягоду из Шушенского района. Ларечники продают клубнику по 500 рублей за литр. Ягоды крупные, красные и спелые на вид. Торговцы говорят, что клубника сладкая. Однако на деле это оказалось не совсем так. Красноярцы, которые успели попробовать, сказали, что в литре попалось всего несколько действительно сладких ягод.