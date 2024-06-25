На прилавках красноярских уличных торговцев появилась клубника с юга края

В Красноярске начался сезон клубники с полей, которые находятся на юге края. Традиционно в город везут ягоду из Шушенского района. Ларечники продают клубнику по 500 рублей за литр. Ягоды крупные, красные и спелые на вид. Торговцы говорят, что клубника сладкая. Однако на деле это оказалось не совсем так. Красноярцы, которые успели попробовать, сказали, что в литре попалось всего несколько действительно сладких ягод.
На сайтах объявлений появились сообщения об оптовой продаже клубники. На заказ продавцы из Шушенского района предлагают привезти ягоду по цене около 240 рублей за литр.
До последнего времени в городе продавали клубнику из Краснодарского края, Турции, Кыргызстана и других мест.