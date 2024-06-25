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Бастрыкин изучит дело об аварийном доме, в котором живут новосибирцы

У здания разрушаются фундамент и потолки.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК России Александр Бастрыкин изучит уголовное дело, возбужденное после обращения жительницы Новосибирска: женщина не может добиться расселения жильцов из аварийного дома. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

— К Бастрыкину в Приемную в соцсетях обратилась жительница Новосибирска. Ее беспокоит длительное непринятие мер к расселению многоквартирного дома, 1939 года постройки, где она проживает. Здание признали аварийным более 10 лет назад, нем разрушаются фундамент и потолки, в стенах многочисленные трещины, коммуникации неисправны, — объяснили в ведомстве.

В администрации игнорируют обращение женщины, а застройщик хочет выкупить жилье по очень низкой цене. На эти деньги местная жительница не сможет себе приобрести другую недвижимость в том же районе.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе и результатах расследования.

СК