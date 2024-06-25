Бастрыкин изучит дело об аварийном доме, в котором живут новосибирцы

— К Бастрыкину в Приемную в соцсетях обратилась жительница Новосибирска. Ее беспокоит длительное непринятие мер к расселению многоквартирного дома, 1939 года постройки, где она проживает. Здание признали аварийным более 10 лет назад, нем разрушаются фундамент и потолки, в стенах многочисленные трещины, коммуникации неисправны, — объяснили в ведомстве.