Бастрыкин изучит дело об аварийном доме, в котором живут новосибирцы

Председатель СК России Александр Бастрыкин изучит уголовное дело, возбужденное после обращения жительницы Новосибирска: женщина не может добиться расселения жильцов из аварийного дома. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
— К Бастрыкину в Приемную в соцсетях обратилась жительница Новосибирска. Ее беспокоит длительное непринятие мер к расселению многоквартирного дома, 1939 года постройки, где она проживает. Здание признали аварийным более 10 лет назад, нем разрушаются фундамент и потолки, в стенах многочисленные трещины, коммуникации неисправны, — объяснили в ведомстве.
В администрации игнорируют обращение женщины, а застройщик хочет выкупить жилье по очень низкой цене. На эти деньги местная жительница не сможет себе приобрести другую недвижимость в том же районе.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе и результатах расследования.