Это никогда не закончится? Озвучена дата погодного кошмара в Приморье

В Приморье 25 июня продолжает идти дождь, но все же непогода сбавляет свои обороты. Ливней больше нет, местами морось и облачность. Однако приморцев предупредили, что не стоит расслабляться. По прогнозам синоптиков портала «Маглипогода», в скором времени после теплых дней край накроет мощный и опасный циклон. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Уже 26 июня в регионе обещают спокойную и теплую погоду, осадков не ожидается. Но дальше нас ждет резкое потепление, затем жара и духота, а потом возможно зарождение первого в этом году мощного и опасного циклона, который подойдет к Приморью 30 июня.
Чего именно ожидать от этого циклона, пока неясно. Напомним, что вторая декада июня на большей территории Приморского края выдалась влажной, осадков выпало больше нормы для этого времени года. Эстафету дождей приняла и третья декада, в прошедшие выходные под влиянием атмосферных фронтов повсеместно прошли дожди. Водность рек остается повышенной и превышает норму в 1,2 — 2,0 раза.
25 — 27 июня, в связи с продвижением паводочной волны вниз по течению, в среднем и нижнем течении рек сохранится подъем до одного метра. Ожидаются дополнительные выходы рек из берегов с достижением критических отметок и увеличение глубины.
Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала подробную сводку по затоплениям и ситуациям на приморских дорогах от 24 июня.