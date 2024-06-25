Это никогда не закончится? Озвучена дата погодного кошмара в Приморье

В Приморье 25 июня продолжает идти дождь, но все же непогода сбавляет свои обороты. Ливней больше нет, местами морось и облачность. Однако приморцев предупредили, что не стоит расслабляться. По прогнозам синоптиков портала «Маглипогода», в скором времени после теплых дней край накроет мощный и опасный циклон. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».