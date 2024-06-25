В Красноярске дети без вести пропавших участников СВО получат единовременную выплату

«Если в семье несколько детей — выплату можно будет получить на каждого ребенка. Адресная материальная помощь предусмотрена как для родных, так и для приемных детей. Ее сможет получить ребенок до 18 лет. До 23 лет можно получить выплату, если молодые люди очно обучаются в школе, средне-специальном учебном заведении или вузе», — уточнила руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова.