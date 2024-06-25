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В Красноярске дети без вести пропавших участников СВО получат единовременную выплату

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Постановление о введении новой меры социальной поддержки для семей участников СВО подписал глава города Владислав Логинов.

Источник: Reuters

Теперь ребенок бойца специальной военной операции, о котором нет сведений более шести месяцев, сможет получить единовременную выплату в размере 50 000 рублей.

Для предоставления выплаты законный представитель ребенка должен обратиться в Центр мер социальной поддержки жителям Красноярска. Уточнить порядок предоставления компенсации можно по телефонам горячей линии МКУ 226−15−59, 226−15−44.

«Если в семье несколько детей — выплату можно будет получить на каждого ребенка. Адресная материальная помощь предусмотрена как для родных, так и для приемных детей. Ее сможет получить ребенок до 18 лет. До 23 лет можно получить выплату, если молодые люди очно обучаются в школе, средне-специальном учебном заведении или вузе», — уточнила руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова.

Прием заявок начнется 26 июня, отмечает пресс-служба мэрии.