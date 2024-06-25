Учредитель пермского парка Горького Рашид Гадбуллин высказался о его судьбе

Учредитель пермского парка Горького Рашид Гадбуллин поделился мыслями о его судьбе на своей странице в соцсети.
Обсуждение будущего, которое ждёт Горьковский парк, по словам бизнесмена, нельзя рассматривать без учёта произошедших ранее событий: исковых требований по сносу детских аттракционов, летних кафе и бесплатных общественных туалетов, требований демонтировать главную сцену парка и «почти еженедельных проверок всего, что можно, с задачей выписать предписание и штраф за все, что можно».
«Если Вас удивит штраф за серый снег, то меня уже нет…» , — замечает Рашид Гадбуллин.
Директор парка напоминает, что проверки этой территории администрация Перми проводила всегда, и почти 30 лет всё было законно и безопасно. Но теперь ситуация изменилась.
«Парку как и любому предприятию должна быть обеспечена прозрачность, ясность и преемственность действий при очередной смене команды, которой доверяется управление городом. Почему это важно? Потому что задеваются интересы огромного количества граждан, которым и должна служить администрация. Действовать таким образом, что “надо всё снести ради порядка, а куда вы пойдете с ребенком в туалет, нас не интересует” выглядит, как полное отсутствие заботы о простом человеке», — пояснил он.
«Теперь давайте зададим себе вопрос — как мы в Перми, инициируя снос туалетов и мест досуга горожан выполняем это поручение Президента? Мы должны отложить в сторону все накопившееся непонимание и обиды, разобраться в ситуации и найти в себе силы для того, чтобы интересы ребенка, интересы семьи не затерялись в кабинетах судов и полемике адвокатов», — призывает предприниматель.
Он добавил, что история парка Горького — это часть семейной истории каждого пермяка, которая была заложена ещё 220 лет назад. А аттракционы в парке, по его словам, работают уже почти век. Рашид Габдуллин также подчеркнул, что Горьковский парк — самое крупное место внутреннего туризма в Пермском крае, которое в год посещают 3 млн человек.
«Организованные слушания о парке можно и нужно рассматривать как шаг к диалогу общества, для которого и создан парк, администрации города, которая должна обеспечивать мудрость, заботу об интересах горожан и преемственность своего курса и, конечно же, Парком Горького, который за многие годы доказал, что имеет опыт и необходимые компетенции», — резюмировал учредитель парка.
Напомним, в Перми разгорелся скандал из-за парка имени Горького. Владельцы установленных там аттракционов считают, что мэрия пытается изгнать их с территории. События развиваются на фоне судов между властями и компанией, которая организует развлечения. Параллельно проходят общественные обсуждения судьбы парка.