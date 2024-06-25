Учредитель пермского парка Горького Рашид Гадбуллин высказался о его судьбе

«Парку как и любому предприятию должна быть обеспечена прозрачность, ясность и преемственность действий при очередной смене команды, которой доверяется управление городом. Почему это важно? Потому что задеваются интересы огромного количества граждан, которым и должна служить администрация. Действовать таким образом, что “надо всё снести ради порядка, а куда вы пойдете с ребенком в туалет, нас не интересует” выглядит, как полное отсутствие заботы о простом человеке», — пояснил он.