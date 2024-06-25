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В Челябинской области резко похолодает

Во вторник, 25 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы.

Сейчас в Ричмонде: +22° 1 м/с 60% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Во вторник, 25 июня, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем составит в северной половине области от +13 до +18 градусов, в южной — от +16 до +21. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5−10 метров в секунду, днем отдельные порывы до 16.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5−10 метров в секунду, днем порывы до 14.

День Ангела сегодня, 25 июня, у Андрея, Анны, Арсения, Ивана, Ионы, Петра Тимофея и Юлиана.

Между прочим, 25 июня 2024 года отмечают день Петра Солнцеворота. Согласно народным приметам, сегодня важно загадывать желание вслух и сразу после этого следует ложиться спать, при этом ни с кем не разговаривая. Считается, что именно в этот день желания будут сбываться.