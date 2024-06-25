В Челябинской области резко похолодает

Между прочим, 25 июня 2024 года отмечают день Петра Солнцеворота. Согласно народным приметам, сегодня важно загадывать желание вслух и сразу после этого следует ложиться спать, при этом ни с кем не разговаривая. Считается, что именно в этот день желания будут сбываться.