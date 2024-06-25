Марта и Климентий: названы самые редкие имена новорождённых в Омске

Самыми редкими именами в целом по России у девочек оказались имена: Графиня, Хумарханум, Зайханат, Долсон и Ойшамалак. У мальчиков — Маллашахбан, Акбарс, Меъроч, Раил и Ен У. Всего в России с начала года подано уже 972 695 заявлений о рождении ребёнка, из них 9 046 двойняшек. Средний возраст матерей составляет 29,8 лет, отцов — 29,2.