Марта и Климентий: названы самые редкие имена новорождённых в Омске

Согласно данным Управления записи актов гражданского состояния, в Омской области самыи редкими именами для девочек стали: Марта, Фатима, Теймия, Сайрам и Асмо. У мальчиков в этот список попали Климентий, Абдурашид, Арстан, Максат и Наби.
Популярными именами для девочек остаются София, Анна, Ева, Василиса и Дарья. У мальчиков — Михаил, Артём, Александр, Максим и Тимофей.
Самыми редкими именами в целом по России у девочек оказались имена: Графиня, Хумарханум, Зайханат, Долсон и Ойшамалак. У мальчиков — Маллашахбан, Акбарс, Меъроч, Раил и Ен У. Всего в России с начала года подано уже 972 695 заявлений о рождении ребёнка, из них 9 046 двойняшек. Средний возраст матерей составляет 29,8 лет, отцов — 29,2.