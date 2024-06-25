Telegraph узнала о частичной потере памяти у принцессы Анны после травмы

У нее сотрясение мозга, из-за потери памяти, связанной только с инцидентом, который привел к травме, не могут установить обстоятельства случившегося. Предполагается, что принцесса могла пострадать во время прогулки на лошади в поместье Гаткомб-Парк, в том числе от удара копыт животного. Ее доставили в больницу Саутмид в Бристоле, где она пока остается.