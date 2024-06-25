Красноярскому зоопарку «Роев ручей» назначили нового руководителя

До этого он много лет проработал в краеведческом музее на посту замдиректора по общим вопросам.
Как рассказали Newslab в пресс-службе зоопарка, 24 июня нового руководителя представили коллективу. Ринат Исхаков уже приступил к работе. Официально его должность звучит так — заместитель директора по экономике и финансам с исполнением обязанностей директора.
Напомним, возглавлявший более 10 лет «Роев ручей» Андрей Горбань уволился в ноябре 2023 года по собственному желанию. В апреле этого года появилась информация, что на должность руководителя зоопарка могут назначить бизнесмена из Иркутска Владимир Бухтояров, но он стал заместителем директора по административно-хозяйственной части.