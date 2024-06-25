Красноярскому зоопарку «Роев ручей» назначили нового руководителя

Напомним, возглавлявший более 10 лет «Роев ручей» Андрей Горбань уволился в ноябре 2023 года по собственному желанию. В апреле этого года появилась информация, что на должность руководителя зоопарка могут назначить бизнесмена из Иркутска Владимир Бухтояров, но он стал заместителем директора по административно-хозяйственной части.