Малолетний вандал теперь убирает парк Владивостока после неудачной шутки

В середине июня во Владивостоке подросток попытался сломать камеру в сквере с китами на Русской. Школьник гулял в компании, как вдруг отдалился от остальных и снес рукой записывающее устройство. Напоследок покривлялся в объектив и ушел. Шутника нашли, теперь он убирает один из скверов города, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».