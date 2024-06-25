Малолетний вандал теперь убирает парк Владивостока после неудачной шутки

В середине июня во Владивостоке подросток попытался сломать камеру в сквере с китами на Русской. Школьник гулял в компании, как вдруг отдалился от остальных и снес рукой записывающее устройство. Напоследок покривлялся в объектив и ушел. Шутника нашли, теперь он убирает один из скверов города, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В дирекции общественных пространств рассказали, что из-за проделок подростка им пришлось восстанавливать корректную работу оборудования и подключать специалистов, так как настройки камеры оказались сбиты. Видео с того дня мы, кстати, опубликовали в нашем Тelegram-канале.
Благодаря записям с той самой камеры, малолетнего вандала очень быстро нашли и обязали какое-то время убирать общественные пространства города. Чтобы до него дошло, что все эти места созданы огромным трудом и поддерживаются в чистоте не просто так.
«Оборудование в парках и скверах служит для безопасности горожан, и относиться к нему следует бережно», — добавили в организации.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в центре Владивостока группа подростков устроила настоящий беспредел, безжалостно ломая городское имущество. Свои похождения умники записи на камеру мобильного телефона.