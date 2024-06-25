Духота и дождь: что ждет приморцев в среду

В среду, 26 июня, гребень антициклона принесет погоду без осадков, небольшой дождь может пройти лишь в нескольких муниципалитетах. При этом температура воздуха повысится, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Столбики термометров поднимутся до +20…+28 °С. Ближе к вечеру осадки могут прийти к западной части края.
Во Владивостоке осадков не ожидается, потеплеет +20…+23 °С. Отметим, что дожди сохранятся в течение всего дня 25 июня. Осадки перестанут только ближе к ночи, примерно в это же время температура воздуха начнет повышаться.
Ранее «КП» писала, какие погодные аномалии будут в июле.