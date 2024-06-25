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Духота и дождь: что ждет приморцев в среду

В Приморье установится душная дождливая погода.

Сейчас в Ричмонде: +23° 1 м/с 55% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 июня, гребень антициклона принесет погоду без осадков, небольшой дождь может пройти лишь в нескольких муниципалитетах. При этом температура воздуха повысится, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Столбики термометров поднимутся до +20…+28 °С. Ближе к вечеру осадки могут прийти к западной части края.

Во Владивостоке осадков не ожидается, потеплеет +20…+23 °С. Отметим, что дожди сохранятся в течение всего дня 25 июня. Осадки перестанут только ближе к ночи, примерно в это же время температура воздуха начнет повышаться.

Ранее «КП» писала, какие погодные аномалии будут в июле.