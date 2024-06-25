Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 июня 2024

Погода в Иркутске 25 июня 2024 вновь взбодрит жителей областного центра своей переменчивостью. Синоптики обещают в столице региона небольшой дождь и жару до +25 градусов. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 25 июня 2024
— Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбик термометра поднимется до +23…+25 градусов, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 25 июня 2024 продолжает дарить жителям областного центра тепло, а вот в регионе царит настоящая жара. Местами по Приангарью воздух прогреется до +32. Правда, возможны ливневые дожди и грозы.
Ветер будет преобладать северо-восточный 5−10 м/с. При появлении грозы порывы достигнут 15−18 м/с.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске продолжается уборка улиц и проезжих частей. Дорожники уже привели в порядок более 30 участков, а с помощью техники благоприятный вид обрели более 35 улиц.