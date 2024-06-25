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Жительница Кузбасса оплатила 47 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Женщина накопила в общей сложности около 200 тыс. рублей долгов.

Кузбасские судебные приставы сообщают, что в Мариинске гражданка не захотела расставаться со своим автомобилем и оплатила 47 штрафов ГИБДД. Женщина накопила в общей сложности 200 тысяч долгов по 55 исполнительным производствам.

Так, у мариинки было 47 штрафов в пользу ГИБДД на сумму 30 тыс. руб., исполнительский сбор за эти несвоевременно оплаченные штрафы 45 тыс. руб., а также задолженность по кредитным и налоговым платежам на сумму 126 тыс. руб. Автоледи знала о долгах и скрывалась от судебных приставов.

В итоге нарушительницу нашли, вынесли постановление об обращении взыскания на её деньги и обнаружили автомобиль женщины (она скрывала его у матери). Гражданка оплатила все штрафы в момент наложения ареста на машину и обязалась оплатить оставшуюся задолженность в полном объёме в ближайшее время.