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Мэр Иркутска вручил стипендии более 50 лучшим студентам

Награды получили студенты 36 учебных заведений.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Иркутска Руслан Болотов наградил 51 студента. Стипендии получили лучшие ученики 11 высших и 25 профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— В нашем городе имеется уникальная возможность получать высшее и среднее профессиональное образование практически во всех отраслях экономики. Это говорит о том, что сегодняшние студенты, особенно такие достойные, уже завтра будут участвовать в комплексном развитии родного Иркутска, — отметил Руслан Болотов.

Стипендии получили, лучшие студенты, выделяющиеся своими достижениями в разнообразных областях, таких как наука, искусство и общественная деятельность. Размер награды составляет 30 тысяч рублей. А кандидатов на вручение отбирают учебные заведения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на базе реабилитационного техникума открылось отделение социальной занятости инвалидов.