Мэр Иркутска вручил стипендии более 50 лучшим студентам

— В нашем городе имеется уникальная возможность получать высшее и среднее профессиональное образование практически во всех отраслях экономики. Это говорит о том, что сегодняшние студенты, особенно такие достойные, уже завтра будут участвовать в комплексном развитии родного Иркутска, — отметил Руслан Болотов.