Мэр Иркутска вручил стипендии более 50 лучшим студентам

Мэр Иркутска Руслан Болотов наградил 51 студента. Стипендии получили лучшие ученики 11 высших и 25 профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— В нашем городе имеется уникальная возможность получать высшее и среднее профессиональное образование практически во всех отраслях экономики. Это говорит о том, что сегодняшние студенты, особенно такие достойные, уже завтра будут участвовать в комплексном развитии родного Иркутска, — отметил Руслан Болотов.
Стипендии получили, лучшие студенты, выделяющиеся своими достижениями в разнообразных областях, таких как наука, искусство и общественная деятельность. Размер награды составляет 30 тысяч рублей. А кандидатов на вручение отбирают учебные заведения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на базе реабилитационного техникума открылось отделение социальной занятости инвалидов.