В Башкирии похолодает до +5°

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится прохладная погода. По ночам столбик термометра опустится до +5°, сообщает Башгидромет.
Во вторник, 25 июня, днем пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +13,+18°.
В среду, 26 июня, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до +5,+10°, днем поднимется до +16,+21°.
В четверг, 27 июня, ночью местами и днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, ливни, град и сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +14,+19°.