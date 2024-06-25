Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии похолодает до +5°

Дожди, грозы и ливни продолжатся.

Сейчас в Ричмонде: +22° 1 м/с 60% 756 мм рт. ст. +24°

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится прохладная погода. По ночам столбик термометра опустится до +5°, сообщает Башгидромет.

Во вторник, 25 июня, днем пройдут небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +13,+18°.

В среду, 26 июня, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью опустится до +5,+10°, днем поднимется до +16,+21°.

В четверг, 27 июня, ночью местами и днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, ливни, град и сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +14,+19°.