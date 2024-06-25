«Рыбачат возле подъезда»: приморцы нашли «развлечение» во время жесткого потопа

Крупный город в Приморье уходит под воду. Кадры с места опубликовали в tg-канале newsvlc (18+).
В результате сильных дождей в Приморье некоторые населенные пункты оказались затоплены. Так, жители города Дальнереченск стали свидетелями необычного явления: в центре города были обнаружены караси. На кадрах видно, что Центральный парк оказался затоплен.
В Сети обстановку активно обсуждают:
«Карасей в центре ловят», «Рыбачат возле подъезда», «И смешно, и очень грустно одновременно», «Когда это уже закончится?».