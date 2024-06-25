Для детей создали игру, основанную на кемеровской трагедии в «Зимней вишне»

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой провести проверку по игре, которая основана на пожаре шестилетней давности в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове.
«Некие лица совсем потеряли совесть и сделали в Roblox локацию на основе трагических событий в торговом центре “Зимняя вишня”», — пишет Екатерина и прикладывает видео с игры, а также сообщение, которое ей пришло по этому поводу.
«Вы, наверное, знаете об ужасной трагедии в кемеровском кинотеатре и ТРК “Зимняя вишня” 25 марта 2018 года. Там погибли чьи-то дети, родители, лично у меня погибла знакомая Мороз. На просторах детской платформы есть группа, которая сделала игру по ТРК, но с изменением цветом ламп, с пожаром! Со смертями! На здании отчётливо написано: Зимняя вишня, Кемерово! Там играют дети! Извините, это какой-то ужас!» — возмущена жительница Кузбасса.
Перед годовщиной трагедии в редакцию «АиФ в Кузбассе» обратился фейк под именем 13-летней девочки, Марии Мороз, которая погибла при пожаре в ТЦ.