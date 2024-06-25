Движение по низководному мосту ограничат в Приморье: дата

Участниками соревнования станут юные спортсмены от 13 до 17 лет, а также женщины и мужчины от 18 лет и старше. Участникам триатлона предстоит преодолеть несколько дистанций, которые включают в себя заплыв на 1,9 километра, велогонку на 90 километров и полумарафонский забег на 21,1 километра.