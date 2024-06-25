На период экстремально высоких температур воздуха введен особый график работы Красноярской железной дороги

Сейчас под особым контролем те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов. На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края. На Южном ходу магистрали — в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.