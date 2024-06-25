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На период экстремально высоких температур воздуха введен особый график работы Красноярской железной дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с высокими температурами воздуха в регионах присутствия КрасЖД — Красноярском крае, Хакасии, а также в части Кемеровской и Иркутской областей — для обеспечения безопасности движения поездов все службы магистрали переведены на особый режим.

Источник: КрасЖД

Сейчас под особым контролем те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов. На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края. На Южном ходу магистрали — в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.

Длительная жара может негативно сказаться на состоянии рельсов и привести к их деформации. Поэтому за состоянием железнодорожного полотна ведут круглосуточное наблюдение путевые бригады. Кроме того, постоянный контроль осуществляется и с помощью специальной измерительной техники — комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов (дефектоскопных тележек, вагонов путеизмерителей).

Каждые два часа информация со всех источников в режиме on-line передаётся в Центр управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ). Его специалисты ведут мониторинг состояния всех технических устройств инфраструктуры КрасЖД и прогнозируют возможное развитие ситуации.

Добавим, что на период экстремально высокой температуры воздуха на всей территории Красноярской железной дороги любые работы, связанные с текущим ремонтом пути, выполняются только в ранее утреннее время. Рабочий день путевых бригад начинается в 4−5 часов утра и продолжается до наступления жары. После чего ведется только осмотр пути.

На некоторых участках в целях безопасности скорость движения поездов может быть ограничена до 40 км/час.