На период экстремально высоких температур воздуха введен особый график работы Красноярской железной дороги

Сейчас под особым контролем те районы, где за последние сутки дневные температуры воздуха превысили 35 градусов. На Транссибирском участке КрасЖД это станции и перегоны, расположенные в Емельяновском, Козульском, Ачинском, Канском районах Красноярского края. На Южном ходу магистрали — в Манском, Курагинском, Минусинском районах края, а также Усть-Абаканском и Аскизском районах Хакасии.
Длительная жара может негативно сказаться на состоянии рельсов и привести к их деформации. Поэтому за состоянием железнодорожного полотна ведут круглосуточное наблюдение путевые бригады. Кроме того, постоянный контроль осуществляется и с помощью специальной измерительной техники — комплексов ультразвуковой дефектоскопии рельсов (дефектоскопных тележек, вагонов путеизмерителей).
Каждые два часа информация со всех источников в режиме on-line передаётся в Центр управления содержанием инфраструктуры (ЦУСИ). Его специалисты ведут мониторинг состояния всех технических устройств инфраструктуры КрасЖД и прогнозируют возможное развитие ситуации.
Добавим, что на период экстремально высокой температуры воздуха на всей территории Красноярской железной дороги любые работы, связанные с текущим ремонтом пути, выполняются только в ранее утреннее время. Рабочий день путевых бригад начинается в 4−5 часов утра и продолжается до наступления жары. После чего ведется только осмотр пути.
На некоторых участках в целях безопасности скорость движения поездов может быть ограничена до 40 км/час.