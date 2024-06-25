В Иркутской области стартовали резервные дни государственной итоговой аттестации девятиклассников

«24 июня в регионе работали 68 пунктов проведения экзаменов для того, чтобы обязательный экзамен по русскому языку смогли сдать порядка 1,1 тысячи участников. В основном это те, кто не смог получить удовлетворительный результат в основной день экзамена по этому предмету, а также те, кто не смог по уважительным причинам принять в нем участие или завершить его», — пояснила начальник отдела оценки качества образования и организации государственной итоговой аттестации Татьяна Данилова.