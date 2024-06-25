В Иркутской области стартовали резервные дни государственной итоговой аттестации девятиклассников

24 июня с экзамена по русскому языку стартовали резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9). Они продлятся до 2 июля.
«24 июня в регионе работали 68 пунктов проведения экзаменов для того, чтобы обязательный экзамен по русскому языку смогли сдать порядка 1,1 тысячи участников. В основном это те, кто не смог получить удовлетворительный результат в основной день экзамена по этому предмету, а также те, кто не смог по уважительным причинам принять в нем участие или завершить его», — пояснила начальник отдела оценки качества образования и организации государственной итоговой аттестации Татьяна Данилова.
Она также напомнила, что выпускники школ практически завершили свой экзаменационный марафон, для них резервные дни завершились на прошедшей неделе. Всего в них приняло участие порядка трех тысяч человек. Результаты будут известны не позднее 1 июля.
По информации пресс-службы облправительства, ожидают своих результатов участники ЕГЭ по иностранным языкам, истории и биологии. Более тысячи выпускников Иркутской области выбрали экзамен по английскому языку, шесть человек — немецкий язык, три — китайский язык, по одному человеку сдавали французский и испанский языки. Итоговые испытания по истории прошли в регионе около 1,4 тысячи участников, по биологии — свыше 1,6 тысячи выпускников. Результаты этих экзаменов будут известны в ближайшие дни.