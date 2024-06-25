Где в Хабаровске и пригороде можно загорать и купаться: топ популярных пляжей

Похоже солнце и теплая погода в конце июня все-таки решили побаловать хабаровчан. Сразу хочется отдыхать, все больше тянет к морю и песку. Одни хотят просто расслабиться и красиво загореть. Другие мечтают отправиться на базу отдыха, в бассейн и провести время всей семьей.
Если вы не знаете где в Хабаровске и пригороде искупаться и просто отвлечься от городской суеты, мы составили актуальную подборку на этот сезон.
Прежде чем отправиться с полотенцем и бутербродами к воде, стоит вспомнить, что на всем побережье Амура купаться нельзя, запрет действует уже несколько лет. Практически на всех пляжах Хабаровского края официально запрещено заходить в реки и озера, но на многих размещают бассейны и шезлонги.
Начнем с самых популярных мест, где можно позагорать, помочить ноги, а где-то даже искупаться в бассейне.
Центральный пляж Хабаровска
Одно из самых популярных мест отдыха в Хабаровске, но пляж здесь совсем не оборудован всем необходимым для тех, кто любит понежиться под солнышком и помочить ноги в воде. Загорающих на набережной можно встретить не только в ясную погоду, но даже тогда, когда на небе сплошные облака. Людей с полотенцами здесь мы встречали еще в мае, как только потеплело.
Многие приносят с собой перекус, но на набережной полно мест, где можно купить фастфуд, чай, соки, детям сладкую вату и мороженое. Кстати, сейчас в разгаре прогулки на катере и там тоже можно вполне себе приятно отдохнуть и полюбоваться на местные красоты.
База отдыха «Дельфин», ул. Проточная, 2Б/2
Дельфин — побережье Амурской протоки у одноименной базы отдыха в Индустриальном районе города. Купать здесь запрещено, но можно позагорать на пляже, отдохнув от городской суеты. Тут же предлагают взять в аренду беседки, оборудованные мангалом и электричеством.
Пляж «Амуркабель», район ул. Артемовской
Пляж находится недалеко от предыдущего места. Здесь нет каких-либо удобств, поэтому придется захватить коврик и защиту от солнца свои, лежаков и зонтов здесь не предусмотрено, а деревья довольно редки. В силу изгиба реки отсюда хорошо видна центральная часть города. Купаться также запрещено, но можно отдохнуть в тишине на золотом песке и полюбоваться на виды Хабаровска.
База отдыха Тельмана, ул. Мостостроителей, 8/1, село имени Тельмана
Отличное и комфортное место для отдыха на природе. Здесь есть все для гостей. На территории базы есть шезлонги, кафе, душевые кабины, туалеты, раздевалки, мангалы и беседки для приготовления шашлыка. Правда купаться здесь тоже запрещено, но многих это не пугает и в воде дети и взрослые плещутся весь день, пока не стемнеет.
Также на базе можно арендовать катамаран или шезлонг, а для детей есть спасательные жилеты и надувные круги. Кроме того, гости могут посетить баню или поиграть в волейбол.
База отдыха «Белый парус», ул. Амурская, 31/1, село Виноградовка
Это база отдыха расположена на берегу реки Амур. На территории есть несколько бассейнов, один из которых предназначен для детей, а другой — для взрослых. Кроме того, здесь есть шезлонги и зонтики для загара, а также беседки с мангалами для приготовления шашлыков.
Рядом с базой находится пляж, который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Также на территории базы есть кафе, где можно заказать блюда местной кухни.
База отдыха «Хуторок», ул. Центральная, 1, село Гаровка-1
Купаться здесь также запрещено, да и озеро, покрытое лотосами, не предназначено для ныряний в воду. Здесь можно арендовать беседку, прокатиться на катамаране, устроить фотосессию на лодке.
Эко-парк «Воронеж»
На территории базы отдыха есть несколько беседок и домиков для проживания, а также сауна и бассейн. Гости отлично проводят время под солнцем, играя в футбол, волейбол или лазер-теннис. А еще здесь красивая природа и много развлечений для детей.
Пляж «Аризона», кв-л Строитель, 4/1
База отдыха находится на озере у северной окраины поселка Березовка в Краснофлотском районе Хабаровска. Купаться здесь запрещается, озеро очень быстро обрастает тиной, но, несмотря на это, на территории есть спасательный пост. Тут можно отдохнуть на лежаках, покататься на катамаране и перекусить свежим шашлыком. Можно также арендовать большой коттедж или беседки на территории базы.
Пляж в районе завода «Дальдизель»
На этом пляже нет ни шезлонгов, ни беседок. Это дикий пляж, где вообще нет никакого благоустройства. Хабаровчане берут все необходимое с собой и устраиваются у берега на теплом песке. Комфортный отдых вы создадите сами. Главное, не забывать, что купаться, как и везде на реке, запрещено. Поэтому, если вы с детьми, то внимательно следить, чтобы они не залезли в воду.
Пляж «Санта Барбара», ул. Ленина, 85
Вполне себе комфортное место для отдыха на крыше ТЦ «Энергоплаза». Но многим хабаровчанам оно покажется слишком пафосным из всех представленных. Пляж хоть и находится в самом центре города, но посещают его больше медийные личности. А еще на крыше можно сделать потрясающие снимки на фоне Хабаровска. Для гостей здесь все максимально комфортные условия, кроме этого, работает бар.
Пляж на крыше ТЦ «Юбилейный», ул. Шкотова, 4
Еще одно место для отдыха под солнцем на крыше. Есть небольшой бассейн, джакузи, удобные лежаки, игровая площадка, бар и несколько столиков — все это можно найти на крыше торгового центра «Юбилейный». В жаркие дни здесь не протолкнуться — все стремятся скорее спрятаться от жары в прохладной воде.
Открытый плавательный бассейн «Наутилус», ул. Советская, 1
Одно из самых популярных мест для отдыха. Есть лежаки, огромный открытый бассейн с длинной дорожек 50 метров. Но место больше подходит для занятий спортом. Хотя одно другому не мешает.
«Белый пляж» («Наутилус Загородный»), ул. Воровского, 17
Также популярное место для отдыха, но чаще всего здесь встретишь местных жителей. На пляже есть навесы от солнца, белые шезлонги, кабинки для переодевания, а также душ, туалет, ячейки для хранения вещей. Оставить машину можно на бесплатной парковке для автомобиля.
Пляж в центре отдыха «Сосновка», село Сосновка, ул. Первостроителей, 11
Тоже неплохой вариант отдыха за городом. Есть бассейны, лежаки, кафе, шашлычные домики по соседству. Для гостей располагаются мини-бассейн с джакузи, два бассейна для взрослых, один детский и один подростковый. Все зоны для купания периодически очищаются и наполняются артезианской водой. Глубина взрослого бассейна — 1,4 метра, а размер 6×10 метров.
Royal-Lime, ул. Выборгская, 97−99
Один из самых посещаемых комплексов с отдыхом у бассейна в Хабаровске. Посетителям предложат в аренду бунгало на два человек, шале на два человека, надувной матрас, пластиковый шезлонг. Также для отдыхающих предлагают четыре открытых бассейна, горку «Реактивная река». В домиках работают кондиционеры. Есть туалеты, кафе и места для отдыха.
Пляж на озере Рица, ул. Герцена, 2а
Это живописное место отдыха придется по вкусу каждому. Есть у озера не только золотистый песок и шикарные виды, но и аренда домиков, катамарана, рядом расположено кафе, есть бассейн для детей. Также предлагают шезлонги отдыхающим. Если вы просто пришли прогуляться у озера, то на территории есть удобные скамейки, а вечером включают фонари и даже можно полюбоваться на уток. Купаться здесь также запрещено.