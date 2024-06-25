Где в Хабаровске и пригороде можно загорать и купаться: топ популярных пляжей

Одно из самых популярных мест отдыха в Хабаровске, но пляж здесь совсем не оборудован всем необходимым для тех, кто любит понежиться под солнышком и помочить ноги в воде. Загорающих на набережной можно встретить не только в ясную погоду, но даже тогда, когда на небе сплошные облака. Людей с полотенцами здесь мы встречали еще в мае, как только потеплело.