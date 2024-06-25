Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске улица Ленина не будет пешеходной на День города

В Новосибирске отказались ограничивать проезд на улице Ленина в День города.

Источник: Сиб.фм

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева уточнила, что руководство муниципалитета отменило идею превращения улицы Ленина в пешеходную зону. Об этом она сообщила АиФ-Новосибирск.

Она пояснила, что в этом году День молодежи и День города будут отмечаться в течение двух дней. Вместо традиционных праздничных мероприятий, акцент будет сделан на двух различных местах: парке «Арена» и Михайловской набережной, что поможет разгрузить центр города.

По её словам, был разработан пилотный проект под названием «Город открытых дверей». В рамках этого проекта в День города Краеведческий музей, филармония, областная библиотека и другие культурные учреждения откроют свои двери для посетителей, предложат экскурсии, мастер-классы и другие развлечения. Подробную программу можно будет найти на туристическом портале Welcome-novosibirsk.ru.

праздники