В Новосибирске улица Ленина не будет пешеходной на День города

По её словам, был разработан пилотный проект под названием «Город открытых дверей». В рамках этого проекта в День города Краеведческий музей, филармония, областная библиотека и другие культурные учреждения откроют свои двери для посетителей, предложат экскурсии, мастер-классы и другие развлечения. Подробную программу можно будет найти на туристическом портале Welcome-novosibirsk.ru.