В Приморском нацпарке «Земля леопарда» появился новый арт-объект для туристов

Известный художник Юрий Шишков украсил территорию Центральной усадьбы дирекции заповедников «Земля леопарда» в Приморье портретом дальневосточного хищника. Двухметровое монументальное искусство с пятнистой кошкой моментально стало туристской достопримечательностью и постоянным напоминанием о важности сохранения этого уникального животного, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Юрий Шишков завершил портрет леопарда, начало которому было положено в рамках специального перформанса на фестивале в День леопарда во Владивостоке (0+) еще 25 мая. На протяжении всего мероприятия гости смогли увидеть, как художник рисует образ большой кошки. Двухметровое панно уже установлено в селе Барабаш Хасанского округа у отеля Центральная усадьба. Это первый подобный арт-объект в этой области.
Новый арт-объект уже стал одним из любимых мест туристов для фотографирования на территории усадьбы. Отдыхая в комфортабельном отеле, а также между турами и экскурсиями по заповедным местам, гости делают фотографии на фоне потрясающего портрета редкого животного — одного из символов Приморского края.
«Завершение этого проекта стало одновременно радостным и волнительным событием. Работа над портретом была интересной, но и сложной. Мне пришлось столкнуться с множеством вызовов, включая непростые погодные условия. Надеюсь, что арт-объект станет не только украшением “Земли леопарда”, но и привлечет внимание к проблеме сохранения этого редкого и красивого животного», — рассказал Юрий Шишков.
Напомним, что ученые Приморья продолжают следить за размножением леопардов у границ КНДР. Ранее здесь было обнаружено 11 взрослых особей и 12 котят. По мнению специалистов, подобная находка может помочь популяции леопардов, а также верунть их на Корейский полуостров.