В Приморском нацпарке «Земля леопарда» появился новый арт-объект для туристов

Юрий Шишков завершил портрет леопарда, начало которому было положено в рамках специального перформанса на фестивале в День леопарда во Владивостоке (0+) еще 25 мая. На протяжении всего мероприятия гости смогли увидеть, как художник рисует образ большой кошки. Двухметровое панно уже установлено в селе Барабаш Хасанского округа у отеля Центральная усадьба. Это первый подобный арт-объект в этой области.