В Омске за 1 миллион продают раритетный кабриолет

На «Авито» появилось объявление о продаже ретро-автомобиля ГАЗ-69. Тёмно-зелёный кабриолет был выпущен в 1971 году. Пробег — 50 тысяч километров.
«Эффектный внешний вид станет магнитом для внимания прохожих, потенциальных клиентов вашего автобизнеса. Подойдёт для выездных фотосессий, свадебных кортежей, для всего, где нужна машина с изюминкой, богатой автомобильной историей и запоминающимся внешним видом», — написано в объявлении.
По словам продавца, в наличии есть запасной мотор с новым диском сцепления. Автомобиль подойдёт для поездок с открытым верхом. Его оценили в миллион рублей.
Ранее портал Om1.ru писал о продаже автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Машину 1964 года выпуска продают за 570 тысяч рублей. Её пробег составляет 78 тысяч километров. Владелец заявляет, что автомобиль находится в идеальном состоянии, после реставрации, все запчасти оригинальные.