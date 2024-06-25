В Омске за 1 миллион продают раритетный кабриолет

Ранее портал Om1.ru писал о продаже автомобиля ГАЗ-21 «Волга». Машину 1964 года выпуска продают за 570 тысяч рублей. Её пробег составляет 78 тысяч километров. Владелец заявляет, что автомобиль находится в идеальном состоянии, после реставрации, все запчасти оригинальные.