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Проблему побега детей из дома обсудили в Хабаровске

Специалисты обсудили, как можно решить проблему.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске обсудили самовольный уход детей из семей и детских домов, а также меры по предупреждению таких случаев. Доклад на эту тему зачитала заммэра по социальным вопросам Ольга Мильчакова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Основной формой профилактики самовольных уходов детей является работа, направленная на восстановление детско-родительских и внутрисемейных отношений. В этой работе задействованы психологи, социальные педагоги и сотрудники правоохранительных органов», — сказала Ольга Мильчакова.

За самовольные побеги ребят предусмотрена ответственность. Детей, которые уходят не впервые, ставят на учет в ПДН, а родителей, которые не сообщили о случившемся в полицию, привлекают к административной ответственности.

Чтобы такого не произошло, подростков вовлекают в общественные объединения. Специалисты призвали детей и родителей беречь друг друга.