Фестиваль «Алые паруса» прошел в Иркутске

«Идея пришла из Санкт-Петербурга. Еще в 2019 году мы впервые встретились с основателем фестиваля, он прилетел к нам в Иркутск и помог с организацией. Мы проводим это мероприятие для молодежи, чтобы выпускники любили наш город и оставались в нем жить», — рассказал один из инициаторов праздника, депутат городской Думы Алексей Вепрев.