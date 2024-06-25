Фестиваль «Алые паруса» прошел в Иркутске

Праздник состоялся уже в третий раз и был посвящен, как и знаменитое мероприятие в Санкт-Петербурге, выпускникам учебных заведений города. В рамках фестиваля с утра организовали мастер-классы, показательные выступления, регату крейсерских яхт.
Главное мероприятие «Вальс яхт» началось в 21:30. Более 40 яхт вышли под «алыми парусами». У каждого судна была своя роль в танце, свои элементы. На палубу пригласили и лучших выпускников иркутских школ — золотых медалистов.
«Идея пришла из Санкт-Петербурга. Еще в 2019 году мы впервые встретились с основателем фестиваля, он прилетел к нам в Иркутск и помог с организацией. Мы проводим это мероприятие для молодежи, чтобы выпускники любили наш город и оставались в нем жить», — рассказал один из инициаторов праздника, депутат городской Думы Алексей Вепрев.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, более 10 000 иркутян смогли насладиться зрелищем с площадок у ледокола «Ангара» и плотины ГЭС. Закончилось мероприятие салютом.
Организаторами выступили администрация Иркутска, Дума города, министерство спорта Иркутской области, региональная Федерация парусного спорта, яхт-клубы «Исток» и «Иркут», Байкальский спортивный парусный союз и детско-юношеский парусный клуб «Оптимист». Поддержку оказали спонсоры.