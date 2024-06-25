Филиал МГИМО могут открыть в Казахстане

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Возможность открытия филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане обсудили главы Миннауки Саясат Нурбек и руководителем аппарата ректора вуза Артем Мальгин, передает пресс-служба ведомства.
Саясат Нурбек, отметили в минстерстве, подчеркнул особый статус МГИМО, отметив его высокий авторитет среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.
«МГИМО является одним из ведущих учебных заведений в области международных отношений и дипломатии, и его выпускники занимают ключевые позиции в различных странах мира», — говорится в сообщении.
По словам министра, сотрудничество между вузами Казахстана и МГИМО очень важно для республики, оно поможет обмениваться опытом, повышать квалификацию преподавателей и улучшению качества образования в сфере международных отношений.
«В числе обсуждаемых вопросов была возможность открытия филиала МГИМО в Казахстане», — добавили в ведомстве.
Институт, по мнению Артема Мальгина, готов к расширению сотрудничества с казахстанскими вузами.
«Он предложил несколько программ, таких как “Бизнес-информатика”, “Два иностранных языка”, “Туризм и индустрия гостеприимства”, “Менеджмент креативных индустрий” и другие», — отмечается в сообщении.
Мальгин подчеркнул, что взаимодействие между странами в образовательной сфере способствует укреплению международных связей и развитию культурного обмена.