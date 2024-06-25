Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиал МГИМО могут открыть в Казахстане

Среди программ, предложенных московским вузом, оказались «Бизнес-информатика» и «Менеджмент креативных индустрий».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 июн — Sputnik. Возможность открытия филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане обсудили главы Миннауки Саясат Нурбек и руководителем аппарата ректора вуза Артем Мальгин, передает пресс-служба ведомства.

Саясат Нурбек, отметили в минстерстве, подчеркнул особый статус МГИМО, отметив его высокий авторитет среди дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств.

«МГИМО является одним из ведущих учебных заведений в области международных отношений и дипломатии, и его выпускники занимают ключевые позиции в различных странах мира», — говорится в сообщении.

По словам министра, сотрудничество между вузами Казахстана и МГИМО очень важно для республики, оно поможет обмениваться опытом, повышать квалификацию преподавателей и улучшению качества образования в сфере международных отношений.

«В числе обсуждаемых вопросов была возможность открытия филиала МГИМО в Казахстане», — добавили в ведомстве.

Институт, по мнению Артема Мальгина, готов к расширению сотрудничества с казахстанскими вузами.

«Он предложил несколько программ, таких как “Бизнес-информатика”, “Два иностранных языка”, “Туризм и индустрия гостеприимства”, “Менеджмент креативных индустрий” и другие», — отмечается в сообщении.

Мальгин подчеркнул, что взаимодействие между странами в образовательной сфере способствует укреплению международных связей и развитию культурного обмена.

образование