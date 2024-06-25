Хоккеист Сергей Бобровский из Новокузнецка стал обладателем кубка Стенли

«И не случайно Малая ледовая арена в Новильинском районе Новокузнецка теперь носит имя Сергея Бобровского. Здесь Сергей начинал свой спортивный путь. В профессиональном спорте попробовал себя в 18 лет, участвовал в нескольких играх сезона 2006/2007 годов за команду “Металлург”. Он защищал ворота новокузнецкого клуба до окончания контракта — весны 2010 года», — пишет глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.