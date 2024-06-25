В Красноярске дети без вести пропавших участников СВО получат 50 тысяч рублей

Дети без вести пропавших участников СВО получат единовременную выплату в 50 тыс. руб., пишут на сайте администрации города Красноярска.
Это касается детей бойцов СВО, о которых нет сведений более полугода.
Руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова рассказала, что если в семье несколько детей — выплату можно будет получить на каждого ребёнка, в том числе и на приёмных детей. Поддержка касается детей до 18 лет и до 23 года, если они обучаются очно.
Для получения единовременной выплаты с 26 июня законному представителю ребёнка необходимо обратиться в Центр мер социальной поддержки жителям Красноярска с заявлением и документами. Подробности по тел. 226−15−59, 226−15−44.