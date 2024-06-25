В Красноярске дети без вести пропавших участников СВО получат 50 тысяч рублей

Руководитель управления социальной защиты населения Ольга Качанова рассказала, что если в семье несколько детей — выплату можно будет получить на каждого ребёнка, в том числе и на приёмных детей. Поддержка касается детей до 18 лет и до 23 года, если они обучаются очно.