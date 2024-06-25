В Пермском крае появится национальный парк «Северный олень»

О планах по созданию национального парка «Северный олень» в своем телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, ареал северного оленя за последние 150 лет сильно сократился. Новая охраняемая природная территория поможет защитить территорию от браконьеров и изменений окружающей среды, которые влияют на сокращение популяции оленей.