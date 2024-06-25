В Пермском крае появится национальный парк «Северный олень»

В Пермском крае появится первый национальный парк на территории Гайнского округа. Он объединит биологический заказник «Северный олень» и охраняемый ландшафт «Адово озеро» на северо-западе региона, где проходят пути миграции краснокнижного лесного дикого северного оленя.
О планах по созданию национального парка «Северный олень» в своем телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Махонин. По его словам, ареал северного оленя за последние 150 лет сильно сократился. Новая охраняемая природная территория поможет защитить территорию от браконьеров и изменений окружающей среды, которые влияют на сокращение популяции оленей.
«Территория Прикамья богата и живой природой, и ландшафтами, которые мы должны сохранять и приумножать. На заседании экологического совета с федеральными и региональными экспертами обсудили общие задачи по сохранению окружающей среды», — отметил Дмитрий Махонин.
При положительном решении министерства природы РФ, федеральный национальный парк «Северный олень» может появиться в ближайшие два года.
Пермякам предлагают выбрать названия экопаркам в долинах рек Егошихи и Данилихи. Обустройство экологических парков Перми проходит в рамках проекта "Зеленое кольцо.