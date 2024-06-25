Воспитанники «Сибири» и новокузнецкого «Металлурга» завоевали Кубок Стэнли

В решающем седьмом матче финала «Флорида Пантерз» «обыграла “Эдмонтон Ойлерс” со счетом 2:1, а с ним и всю серию — 4:3. Причем, в это серии “Флорида” вела 3:0, но канадцы догнали южан.
В составе американской команды выступает воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко, выступавший за «Сибирь». В Северной Америке это уже второй его титул. Первый раз он выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.
Первый титул в этом сезоне получил голкипер «Флориды», уроженец Новокузнецка Сергей Бобровский. Он несколько сезонов выступал за новокузнецкий «Металлург».