Воспитанники «Сибири» и новокузнецкого «Металлурга» завоевали Кубок Стэнли

В составе американской команды выступает воспитанник новосибирского хоккея Владимир Тарасенко, выступавший за «Сибирь». В Северной Америке это уже второй его титул. Первый раз он выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» в 2019 году.