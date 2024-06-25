В Новосибирске в парке «Арена» не откроют новый пляж

«Этот момент мы прорабатывали, но допуска не получили. У нас есть парки с пляжами. Это “У моря Обского”, в Бугринской роще. Но на “Арене”, нет такой возможности», — отметила Ирина Соловьева.



Напомним, в Новосибирске улица Ленина не будет пешеходной на День города.